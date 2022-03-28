Об этом сообщили на фейсбук-странице оперативно-тактической группировки "Восток". Соответствующее сообщение там было опубликовано вечером 28 марта.

Важно ВСУ эффективно сдерживают продвижение россиян и ведут оборонительные операции

У оккупантов – много потерь на Востоке

Российские захватчики трижды атаковали позиции ВСУ, но получили достойный отпор. Как следствие – оккупанты потеряли 70 военных, 7 танков, 4 боевых машины пехоты и 2 беспилотника.

"Наши воины продолжают утилизацию рашистской техники и самих орков. Русский "Ванька" и "Петька", боитесь? Может, следующими будете именно вы?", – говорится в сообщении.

На чем сосредоточились россияне

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что враг сосредотачивает основные усилия, чтобы выполнить задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Защитники Мариуполя не позволят врагу добиться целей: смотрите видео