Про це повідомили на фейсбук-сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід". Відповідний допис там опублікували ввечері 28 березня.

Важливо ЗСУ ефективно стримують просування росіян і ведуть оборонні операції

В окупантів – багато втрат на Сході

Російські загарбники тричі атакували позиції ЗСУ, але отримали гідну відсіч. Як наслідок – окупанти втратили 70 військових, 7 танків, 4 бойових машини піхоти й 2 безпілотники.

"Наші воїни продовжують утилізацію рашистської техніки й самих орків. Руський "Ванька" та "Петька", боїтесь? Може наступними будете саме ви?", – мовиться у дописі.

На чому зосередилися росіяни

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що ворог зосереджує основні зусилля, аби виконати завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Захисники Маріуполя не дозволять ворогу досягти цілей: дивіться відео