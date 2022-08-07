Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. Он также отметил, что российские офицеры боятся брать ответственность на поле боя.

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"Россияне за время полномасштабной войны в Украине уже сменили 6 командиров – те, кто отвечал за округи, кто отвечал за "спецоперацию". Это говорит нам о том, что высшее политическое руководство россии не удовлетворено военным", – объясняет военный обозреватель.

Эти изменения происходят постоянно и тот факт, что на сегодняшний день мы уже имеем 10 убитых российских генералов, говорит о том, что офицеры среднего звена боятся, а следовательно генералы должны быть на передовой, что в армиях такого типа не популярно,

– говорит Роман Бочкала.

По его словам, российская тактика достаточно примитивна, сейчас мы в состоянии артиллерийского противостояния, которое достаточно понятно ВСУ. оккупанты просто отсылают стаю "Орланов", те фиксируют цель и затем туда сразу прилетает артиллерия.

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