Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. Он также отметил, что российские офицеры боятся брать ответственность на поле боя.
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"Россияне за время полномасштабной войны в Украине уже сменили 6 командиров – те, кто отвечал за округи, кто отвечал за "спецоперацию". Это говорит нам о том, что высшее политическое руководство россии не удовлетворено военным", – объясняет военный обозреватель.
Эти изменения происходят постоянно и тот факт, что на сегодняшний день мы уже имеем 10 убитых российских генералов, говорит о том, что офицеры среднего звена боятся, а следовательно генералы должны быть на передовой, что в армиях такого типа не популярно,
– говорит Роман Бочкала.
По его словам, российская тактика достаточно примитивна, сейчас мы в состоянии артиллерийского противостояния, которое достаточно понятно ВСУ. оккупанты просто отсылают стаю "Орланов", те фиксируют цель и затем туда сразу прилетает артиллерия.
Что известно о тактике российских оккупантов сегодня: смотрите видео
оккупанты уничтожают Николаев из РСЗО и из противовоздушных ракет
- Весь день 6 августа российские захватчики били вдоль почти всей линии столкновения на границах Николаевской и Херсонской областей. В частности оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Березнеговатый – в результате обстрела известно о по меньшей мере 5 раненых. К сожалению, погибла пенсионерка.
- В ночь на 6 августа россияне выпустили по Николаеву ракеты, повредив жилые дома. Всего в результате "прилетов" пострадали сразу 7 микрорайонов города. Два человека получили тяжелые ранения.
- В ночь на 7 августа оккупанты обстреляли Николаев снова. Около 4 утра враг обстрелял промышленные предприятия в окрестностях города. К счастью, жертв и пострадавших нет.