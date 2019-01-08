Офицеры ВСУ попали в скандал из-за пьянства: их "уволили" задним числом

4 января в воинской части в поселке Гончаровское Черниговской области 4 офицеров обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. Это – заместитель начальника штаба воинской части, командир и заместитель командира танковой роты и командир взвода.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Будучи руководителями во время учений на полигоне, эти офицеры должны были лично контролировать дисциплину подчиненных военнослужащих. А похожее нарушение порядка несения военной службы могло привести к чрезвычайным ситуациям с личным составом и возникновения других рисков, отметили в прокуратуре.

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Относительно офицеров составили протоколы о совершении административного правонарушения, и направили эти протоколы в суд.

В оперативном командовании "Север" подтвердили, что 4 офицера одной из их военных частей действительно были задержаны в состоянии алкогольного опьянения 4 января. Однако в командовании утверждают, что на тот момент военнослужащие уже были якобы уволены, а именно – 31 декабря 2018 года.

Военнослужащие систематически не соблюдали условия контракта, нарушали воинскую дисциплину, употребляли алкогольные напитки в служебное время, за что на них неоднократно складывались админпротоколы и проводились служебные расследования,

– сообщили в ОК "Север".

Там также утверждают, что никакие учения в соответствующей воинской части на полигоне не проводились, а военнослужащие-нарушители находились в этом месте в связи со сдачей должности и закрепленного за ними имущества.

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