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      Офіцери ЗСУ потрапили у скандал через пиятику: їх "звільнили" заднім числом

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      На Чернігівщині 4 офіцерів ЗСУ звільнили з військової служби за пиятику
      На Чернігівщині 4 офіцерів ЗСУ звільнили з військової служби за пиятику / Ілюстративне фото

      4 січня у військовій частині в селищі Гончарівське Чернігівської області 4 офіцерів виявили у стані алкогольного сп’яніння. Це – заступник начальника штабу військової частини, командир і заступник командира танкової роти і командир взводу.

      Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону.

      Будучи керівниками під час навчань на полігоні, ці офіцери повинні були особисто контролювати дисципліну підлеглих військовослужбовців. А схоже порушення порядку несення військової служби могло призвести до надзвичайних ситуацій з особовим складом і виникнення інших ризиків, зауважили у прокуратурі.

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      Щодо цих офіцерів склали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, і скерували ці протоколи до суду.

      В оперативному командуванні "Північ" підтвердили, що 4 офіцерів однієї з їх військових частин справді були затримані у стані алкогольного сп'яніння 4 січня. Проте в командуванні стверджують, що на той момент військові вже були нібито звільнені, а саме – 31 грудня 2018 року.

      Військовослужбовці систематично не дотримувалися умов контракту, порушували військову дисципліну, вживали алкогольні напої у службовий час, за що на них неодноразово складалися адмінпротоколи та проводилися службові розслідування,
      – повідомили в ОК "Північ".

      Там також стверджують, що жодних навчань у відповідній військовій частині на полігоні не проводилося, а військові-порушники перебували у цьому місці в зв'язку зі здачею посади і закріпленого за ними майна.

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      Теги: Новини України Новини Чернігова Збройні сили України Алкоголь Розслідування Скандал
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 8 січня
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