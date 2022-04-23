Подробности раскрыли в Офисе генпрокурора. Там сообщили, что уголовное производство было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Следствие установило, что 23 апреля 2022 года российские военные нанесли удары по жилому дому. Трагедия произошла в Киевском районе.

Взрывы вражеских снарядов разрушили жилые помещения между 2 и 5 этажами и заблокировали выходы, оставив людей в ловушке,

– говорится в сообщении.

Кроме того, на месте трагедии вспыхнул пожар.

В Офисе генпрокурора сообщили, что, по предварительным данным, погибли 8 мирных жителей. Среди них – 3-месячный младенец. Кроме того, пострадали 18 человек.

Также враг повредил близлежащие дома и автомобили.

Владимир Зеленский заявил, что по Одессе россияне выпустили 7 ракет. Из них 2 удалось сбить.

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