Деталі розкрили в Офісі генпрокурора. Там повідомили, що кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Слідство встановило, що 23 квітня 2022 року російські військові завдали ударів по житловому будинку. Трагедія сталася у Київському районі.

Вибухи ворожих снарядів зруйнували житлові приміщення між 2 та 5 поверхами та заблокували виходи, залишивши людей у пастці,

мовиться у повідомленні.

Окрім того, на місці трагедії спалахнула пожежа.

В Офісі генпрокурора повідомили, що, за попередніми даними, загинуло 8 мирних мешканців. Серед них – 3-місячне немовля. Окрім того, постраждали 18 людей.

Також ворог пошкодив прилеглі будинки й автомобілі.

Володимир Зеленський заявив, що по Одесі росіяни випустили 7 ракет. З них 2 вдалося збити.

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