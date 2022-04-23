Відповідне відеозвернення мер Одеси записав на тлі місця обстрілу.
До теми Росія пустила на Одесу 7 ракет, загинуло 8 людей, – Зеленський
За словами Труханова, наразі підтверджено загибель 8 осіб, серед яких тримісячна дівчинка, яка так і не побачила життя.
Вони (росіяни – 24 канал) називають житловий будинок "військовим об'єктом",
– наголосив міський голова.
Труханов прокоментував звірства росіян на тлі обстріляного будинку: дивіться відео
Що відомо про ракетний обстріл Одеси
- Російська війська 23 квітня випустили 7 ракет по Одесі. Одна з них влучила у житловий будинок.
- Внаслідок обстрілу загинули 8 людей. Ще 18 осіб поранені.
- Рятувальники продовжують розбирати наслідки руйнувань та шукати потерпілих.