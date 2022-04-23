Відповідне відеозвернення мер Одеси записав на тлі місця обстрілу.

До теми Росія пустила на Одесу 7 ракет, загинуло 8 людей, – Зеленський

За словами Труханова, наразі підтверджено загибель 8 осіб, серед яких тримісячна дівчинка, яка так і не побачила життя.

Вони (росіяни – 24 канал) називають житловий будинок "військовим об'єктом",

– наголосив міський голова.

Труханов прокоментував звірства росіян на тлі обстріляного будинку: дивіться відео



Що відомо про ракетний обстріл Одеси