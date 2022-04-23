Міськрада Одеси поділилася фотографіями руйнувань. У житловому будинку, де перебували звичайні люди, – діра.

Важливо Серед загиблих – 3-місячне немовля: в Одесі 5 жертв і 18 поранених через обстріли росіян

На фото видно, як рятувальники розбирають завали та виводять поранених з будинку. Люди оговтуються після того, що сталося.

Ракетний обстріл Одеси 23 квітня: головне

В обід 23 квітня росіяни обстріляли Одесу з літаків стратегічної авіації РФ ТУ-95 з акваторії Каспійського моря.

На жаль, внаслідок цього померли 5 людей. Серед них – 3-місячне немовля. Це не остаточні дані, адже ще невідомо, скільки людей перебувають під завалами.

За попередніми даними, поранено щонайменше 18 осіб. Рятувальники продовжують розбирати наслідки руйнувань та шукати потерпілих.

Ракетний обстріл Одеси / Фото Одеської міськради

Важливо – що відомо про ракетний обстріл Одеси: дивіться відео