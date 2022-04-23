Міськрада Одеси поділилася фотографіями руйнувань. У житловому будинку, де перебували звичайні люди, – діра.
Важливо Серед загиблих – 3-місячне немовля: в Одесі 5 жертв і 18 поранених через обстріли росіян
На фото видно, як рятувальники розбирають завали та виводять поранених з будинку. Люди оговтуються після того, що сталося.
Ракетний обстріл Одеси 23 квітня: головне
- В обід 23 квітня росіяни обстріляли Одесу з літаків стратегічної авіації РФ ТУ-95 з акваторії Каспійського моря.
- На жаль, внаслідок цього померли 5 людей. Серед них – 3-місячне немовля. Це не остаточні дані, адже ще невідомо, скільки людей перебувають під завалами.
- За попередніми даними, поранено щонайменше 18 осіб. Рятувальники продовжують розбирати наслідки руйнувань та шукати потерпілих.
Ракетний обстріл Одеси / Фото Одеської міськради
Важливо – що відомо про ракетний обстріл Одеси: дивіться відео