Горсовет Одессы поделился фотографиями разрушений. В жилом доме, где находились обычные люди – дыра.

Важно Среди погибших – 3-месячный младенец: в Одессе 5 жертв и 18 раненых из-за обстрелов россиян

На фото видно, как спасатели разбирают завалы и выводят из дома раненых. Люди приходят в себя после случившегося.

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К сожалению, в результате удара российской ракетой погибли 5 человек. Среди них – 3-месячный младенец. Это не окончательные данные, ведь неизвестно, сколько людей находятся под завалами.

По предварительным данным, ранены по меньшей мере 18 человек. Спасатели продолжают разбирать последствия разрушений и искать потерпевших.

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