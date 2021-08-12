Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на ОГП. Экс-министра подозревают в организации похищения и пыток главы компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского.

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Информацию о пребывании подозреваемого на территории Княжества Монако, распространенную в средствах массовой информации, Офис генерального прокурора сейчас проверяет,

- отметили в ведомстве.

По данным стороны защиты, подозреваемый вечером 12 августа должен прибыть в Украину. Он намерен явиться к прокурору и следователю.

В то же время в Офисе генпрокурора заверили, что "в случае подтверждения нарушения подозреваемым возложенных на него обязательств, прокурор будет инициировать перед судом вопрос об изменении избранной меры пресечения на более строгую".

Что этому предшествовало

Печерский суд Киева 5 июля 2021 года изменил меру пресечения Рудьковского с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Это произошло в связи с наличием у подозреваемого многочисленных хронических заболеваний, что подтверждается медицинской документацией.

Кроме этого, 30 июля подозреваемый попросил разрешить ему выехать из Украины для обследования и лечения в Вене с 5 по 21 августа.

Процессуальный руководитель рассмотрел ходатайство и 2 августа 2021 года предоставил разрешение на выезд исключительно в город Вену с целью получения квалифицированной медицинской помощи,

– пояснили в ОГП.

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