Их обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

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Среди подозреваемых руководители:

Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова,

Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова,

Российского национального опытного медицинского университета имени Пирогова,

Башкирского государственного медицинского университета,

Тверского государственного медицинского университета,

Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова,

медицинского института "Русского университета дружбы народов".

В Офисе генпрокурора отметили, что 4 марта 2022 года на официальном сайте Российского Союза ректоров обнародовали обращение почти 300 руководителей высших учебных заведений в поддержку войны в Украине. Аналогичные публичные призывы к продолжению преступных действий армии агрессора были размещены и на сайтах специализированных ассоциаций российских вузов.

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