Їх звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності України.

Важливо "Руский студент – іди нах*й": громадян РФ виганяють з європейських ВНЗ

Серед підозрюваних керівникам:

Першого московського державного медичного університету імені Сеченова,

Рязанського державного медичного університету імені Павлова,

Російського національного дослідного медичного університету імені Пирогова,

Башкірського державного медичного університету,

Тверського державного медичного університету,

Московського державного медико-стоматологічного університету імені Євдокимова,

медичного інституту "«Російського університету дружби народів".

В Офісі генпрокурора зазначили, що 4 березня 2022 року на офіційному сайті Російського Союзу ректорів оприлюднили звернення майже 300 керівників вищих навчальних закладів на підтримку війни в Україні. Аналогічні публічні заклики до продовження злочинних дій армії агресора були розміщені й на сайтах спеціалізованих асоціацій російських ВНЗ.