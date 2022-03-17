Їх звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності України.
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Серед підозрюваних керівникам:
- Першого московського державного медичного університету імені Сеченова,
- Рязанського державного медичного університету імені Павлова,
- Російського національного дослідного медичного університету імені Пирогова,
- Башкірського державного медичного університету,
- Тверського державного медичного університету,
- Московського державного медико-стоматологічного університету імені Євдокимова,
- медичного інституту "«Російського університету дружби народів".
В Офісі генпрокурора зазначили, що 4 березня 2022 року на офіційному сайті Російського Союзу ректорів оприлюднили звернення майже 300 керівників вищих навчальних закладів на підтримку війни в Україні. Аналогічні публічні заклики до продовження злочинних дій армії агресора були розміщені й на сайтах спеціалізованих асоціацій російських ВНЗ.
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