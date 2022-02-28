Про це повідомляють російські пропагандисти із посиланням на російське міністерство освіти.

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Там також заявили, що всі студенти, яких вигнали з європейських ВНЗ, можуть продовжити навчання у Росії. Ця пропозиція виглядає дуже смішною, адже рівень освіти в Європі суттєво вищий, ніж у країні-агресорі.

Відраховувати російських студентів з європейських навчальних закладів почали після того, як ЄС запровадив потужні санкції проти Росії за те, що вона розв'язала повномасштабну війну на території України.

Росія зазнає колосальних втрат

Радник глави ОП України Михайло Подоляк заявив, що за 5 діб Росія зазнала колосальних втрат.

Агресія Росії проти України – це обвал системних банків і рубля, відключення від SWIFT, секторальні санкції проти провідних компаній, обмеження імпорту високотехнологічної продукції в РФ,

– пояснив посадовець.

Однак і це ще не все, він продовжив:

закрите небо для російських літаків;

блокування авіагалузі;

закриті Туреччиною протоки;

рішення відмовитися від російського газу якнайшвидше;

готовність ЄС надати зброю Україні;

виключення Росії з глобального спорту;

розшук і блокування активів усіх російських топів, які опинилися під санкціями.

Втрати ворога на полі бою

Після чотирьох діб війни. ЗСУ знищили 5 300 російських загарбників. Втрати ворога у техніці: