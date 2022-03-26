"Экс-регионал" Царев неоднократно публиковал в телеграм-канале призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.
Кстати "Росбанк" закрывает счет предателя Украины Царева, потому что тот поддерживает боевиков
Прокуроры отмечают, что эти призывы привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора, ее вооруженных формирований и к сотрудничеству с ними.
Призывы к коллаборационизму
В марте 2022 года экс-депутат опубликовал призывы к украинцам и военнослужащим сложить оружие. Он даже публично призвал мэра Кривого Рога пойти на сотрудничество с российской армией.
Цареву светит пожизненное
В Офисе генпрокурора отметили, что за совершение таких преступлений предусмотрено максимальное наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Кто такой Олег Царев
Это бывший регионал, депутат Верховной Рады четырех созывов. В парламенте отметился многими драками и блокированием трибуны. После Революции Достоинства бежал из Украины во временно оккупированный Крым.
Стал одним из антиукраинских спикеров на российском ТВ и открыто поддерживал боевиков на Донбассе.
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