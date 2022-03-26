"Экс-регионал" Царев неоднократно публиковал в телеграм-канале призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Кстати "Росбанк" закрывает счет предателя Украины Царева, потому что тот поддерживает боевиков

Прокуроры отмечают, что эти призывы привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора, ее вооруженных формирований и к сотрудничеству с ними.

Призывы к коллаборационизму

В марте 2022 года экс-депутат опубликовал призывы к украинцам и военнослужащим сложить оружие. Он даже публично призвал мэра Кривого Рога пойти на сотрудничество с российской армией.

Цареву светит пожизненное

В Офисе генпрокурора отметили, что за совершение таких преступлений предусмотрено максимальное наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Кто такой Олег Царев

Это бывший регионал, депутат Верховной Рады четырех созывов. В парламенте отметился многими драками и блокированием трибуны. После Революции Достоинства бежал из Украины во временно оккупированный Крым.

Стал одним из антиукраинских спикеров на российском ТВ и открыто поддерживал боевиков на Донбассе.

Может заинтересовать – Зеленский обратился к предателям: