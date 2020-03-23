"Росбанк" закрывает счет предателя Украины Царева, потому что он поддерживает боевиков

Российский банк с лаконичным названием "Росбанк" попросил украинского коллаборанта Олега Царева закрыть свой счет. Все потому, что банк боится репутационных потерь из-за обслуживания человека, который поддерживает войну в Украине.

Эту прекрасную весть сообщил сам предатель Украины Олег Царев в своем твиттере.

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Он рассказал, что открыл счет в "Росбанке" еще 5 лет назад. Но сейчас его просят не пользоваться услугами банка из-за возможных репутационных потерь, если выплывет информация, что он обслуживает "террориста".

Единственная неточность в этой замечательной новости – то, что на Донбассе не какие-то террористы, а поддерживаемые и полностью контролируемые Россией боевики, среди которых часто встречаются и кадровые российские военные.

Символично, что банк со словом "Россия" в названии, поддерживает санкции против сторонников "русской весны",

– подчеркнул Царев, как будто сам смеясь о своем выборе 2014 года.

В этой курьезной истории есть сразу несколько поучительных моментов. Прежде всего для самого Олега Царева – о том, что предателей не любит никто и никогда. Даже тот, в чью пользу изменяют.

Второй, но не менее важный, показательный момент для российских военных, которые сейчас воюют на Донбассе. Такие примеры должны подтвердить, что за войну на территории другого государства даже дома их никто не будет встречать как героев.

Росбанк просит меня закрыть счёт, открытый пять лет назад. Банк опасается репутационных рисков, если всплывет, что «террорист» пользуется их карточкой.Символично, что банк со словом «Россия» в названии, поддерживает санкции против сторонников Русской весны. Попробую открыть в ВТБ pic.twitter.com/Pitc5xzcR6 — Олег Царев (@OlegTsarov) March 21, 2020

Что известно про Олега Царева?Царев – бывший регионал и народный депутат Украины 4-7 созывов. Помните фразу "В течение часа мы зачистим Майдан"? Так вот, это все Царев.



Впрочем как часто бывает, все получилось наоборот – Майдан "зачистил" Царева из Украины. Оскорбленный "регионал" потом долго поддерживал недореспублики на Донбассе и даже набивался в местную "власть".