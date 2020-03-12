Агенты Кремля: как живут известные украинские сепаратисты

Все "герои" этой статьи имеют отношение к Крыму – кто-то скрывается на полуострове от закона, а кого-то оставили прикрывать аннексию. Ни один из них не родился в Крыму, однако это не мешает им называть полуостров своим. Именно о таких "крымчанах" пойдет речь в статье на сайте 24 канала.

Как живется в оккупированном Крыму политикам, которые призывали к аннексии полуострова. Все они – настоящие агенты Кремля, которые рано или поздно будут отвечать за свои преступления.

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Олег Царев жив и гуляет по Крыму

В сети время от времени появляются сообщения о том, что одиозный бывший депутат Верховной Рады Украины, сепаратист Олег Царев умер или был убит. Однако сам Царев опровергает подобные факты. Он довольно активно ведет свою политическую деятельность и после "побега". Оказывается, он особо и не девался никуда, а спокойно живет в Крыму и гуляет с собачкой по Ялте.

Ялта. Прогулка. Цветёт кизил и миндаль. pic.twitter.com/cDOVA5aVAv — Олег Царев (@OlegTsarov) March 9, 2020

Царев часто появляется на российских телеканалах, а в соцсетях активно критикует украинскую власть.

Но не все так хорошо у Олега Царева. Оккупационные власти Крыма забрали у него бизнес. Из-за чего сам Царев очень расстроился и советует своим друзьям больше не вкладывать средства в полуостров.

По его словам, российская власть Крыма "обманула" его, решив продать имущество двух алуштинских пансионатов "Днепр" и "ХИИТовец", которые в 2015 году отдали Цареву в аренду под реализацию инвестпроектов.

В комментарии Крым.Реалии Царев заявил, что "всех своих друзей и знакомых теперь отговаривает от участия в инвестпроектах по Крыму".

Наши компании подписали Инвестсоглашение в отношении шести санаториев в Крыму, вложили деньги, провели работы, занимались серьезно этими объектами. Но Совет министров в одностороннем порядке расторг эти договоры. Мы подали в суд, написали в прокуратуру, но это ничем не закончилось. Все суды мы проиграли. Поэтому никакого отношения к этим объектам мы сейчас не имеем,

– заявил Царев.

По словам Царева, согласно договоренностям с российской властью Крыма, фирмы его семьи должны были развивать арендованные санатории и успели вложить в них свыше 10 миллионов рублей. Но в итоге в крымском правительстве разорвали все шесть договоров, утверждает экс-нардеп.

Чем известен Олег Царев? Родился в Днепре. Был четыре раза народным депутатом Украины. Один из лидеров Партии регионов. "Прославился" участием в эфире Громадского с Романом Скрыпиным, когда не смог правильно назвать дату начала Второй мировой войны. Открыто поддерживал оккупацию Украины. Считает себя председателем несуществующего парламента так называемой "Новороссии". В Украине находится в розыске. Против Царева открыто несколько уголовных дел, в том числе и за сепаратизм.

Вадим Колесниченко продолжает пугать фашизмом

Еще один известный сепаратист и украинофоб Вадим Колесниченко тоже живет в оккупированном Крыму, в Севастополе.

Он, как и Царев, является регулярным гостем российских телеканалов. Более того, Колесниченко даже ведет собственную программу на оккупационном телеканале Севастополя, где продолжает рассказывать о фашизме.

Последняя из передач имеет название: "Итоги с Колесниченко: от коронавируса до фашизма", в которой бывший регионал довольно примитивно рассуждает о том, что во всем виновата Америка – Президент США Дональд Трамп, дескать, является главным "заказчиком" распространения коронавируса, а Запад с помощью специально обученных провокаторов запугивает российское население этим вирусом.

Во второй части передачи Вадим Колесниченко рассказывает о возрождении фашизма в Европе. Впрочем, ничего нового. Об Украине "эксперт" также не забывает, он довольно активно продолжает критиковать украинскую власть.

Но это не все, чем занят сейчас Колесниченко. Свою "пенсию" в оккупации он скрашивает почетным званием секретаря Крымского футбольного союза, который был создан в 2015 году при поддержке УЕФА. На эту должность Колесниченко был избран во второй раз.

Напомним, что в 2014 году Союз европейских футбольных ассоциаций командам из Крыма запретил участвовать в чемпионате России.

Чем известен Вадим Колесниченко? Родился в Умани. Был трижды народным депутатом Украины от Партии регионов. Известный ненавистник украинского языка. Один из авторов так называемого языкового закона – в народе известного как "Закон Кивалова – Колесниченко". Документ по сути был направлен против украинского языка. Он был отменен Конституционным судом Украины только в 2018 году. Колесниченко открыто способствовал аннексии Крыма и поддерживал оккупацию Украины. Находится в розыске.

Все еще главный "Гоблин"

Самопровозглашенный премьер-министр оккупированного Крыма Сергей Аксенов, известный в криминальных кругах по прозвищу "Гоблин", живет в Симферополе и продолжает руководить полуостровом.

В течение шести лет Россия оставляет его номинальным главой оккупационного правительства Крыма, хоть и сама признает его неэффективность.

В Кремле признали, что в Крыму не решен ряд проблем, от которых зависит качество жизни на полуострове. Среди них – проблема водоснабжения, логистики, регулирование цен на товары и услуги, доступного и качественного медобслуживания и много других.

Глава Всемирного конгресса крымских татар Рефат Чубаров уверен, что Аксенова держат потому, что он готов делать все, что скажет Путин. Но по-факту полуостровом руководят московские ведомства и ФСБ.

Аксенов еще до аннексии Крыма вел открытую сепаратистку деятельность, однако ни один из украинских правоохранительных органов не обращал на это внимание.

В 2014 году против него, конечно, возбудили уголовные дела за насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Кроме того, Гоблина разыскивают за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

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Аксенов, кстати, не является коренным крымчанином, а родился в Молдове. Так же, как и его подельник Владимир Константинов, который тоже родом из Молдовы.

Константинов является главой оккупационного парламента Крыма и так же продолжает занимать эту должность. Правда жалуется на санкции, хоть и абсурдно подчеркивает, что и с ними неплохо живется.

Няш-мяш – парламент наш

Наталья Поклонская тоже родом не из Крыма. Она вместе с родителями переехала в Крым из села на Луганщине.

После "молниеносной" карьеры на посту главной прокурорши Крыма под оккупацией, Поклонская пошла в Государственную думу РФ, ее "избрали" депутатом. С 2016 года живет в Москве, но и Крым посещает, судя по фотографиям в соцсетях.



Наталья Поклонская в Госдуме РФ / фото: Kremlin

Женщина регулярно пишет на своей странице в Facebook. К каждому посту Няш-мяш не забывает прикрепить фотографию с собственным изображением.

К слову, Поклонской в марте исполнится 40 лет, и она недавно рассталась с мужем, их брак длился всего один год.

А сообщения пишет она на старые темы – фашизм в Украине, о "майданутых" и о том, как она борется за мир во всем мире.

Кроме того, Поклонская хвалит и нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который уже вляпался в скандал.

Напомним, что новый глава украинского Кабмина поднял тему возобновления поставок воды в Крым, что является актуальной проблемой для полуострова. Ранее такую идею высказывали депутаты от "Слуги народа".

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Очень странно читать о том, что такие лица находятся "в розыске". Всем известно где они и чем занимаются, но украинские правоохранительные органы и спецслужбы не спешат ловить таких преступников. Царева, к слову, даже отпустили, чтобы он спокойно смог "спрятаться" в Крыму. Немало политиков, которые в 2014 году встали на сторону сепаратистов, живут и на материковой части Украины, но их никто не трогает.