Агенти Кремля: як живуть відомі українські сепаратисти

Всі "герої" цієї статті мають відношення до Криму – хтось переховується на півострові від закону, а когось залишили прикривати анексію. Жоден з них не народився у Криму, проте це не заважає їм називати півострів своїм. Саме про таких "кримчан" йтиметься у статті на сайті 24 каналу.

Як живеться в окупованому Криму політикам, які закликали до анексії півострову. Всі вони – справжні агенти Кремля, які рано чи пізно будуть відповідати за свої злочини.

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Олег Царьов жив й гуляє по Криму

У мережі час від часу з’являються повідомлення про те, що одіозний колишній депутат Верховної Ради України, сепаратист, Олег Царьов помер або був вбитий. Проте сам Царьов спростовує подібні факти. Він доволі активно веде свою політичну діяльність й після "втечи". Виявляється він особливо й не дівався нікуди, а спокійно живе у Криму й гуляє з собачкою по Ялті.

Ялта. Прогулка. Цветёт кизил и миндаль. pic.twitter.com/cDOVA5aVAv — Олег Царев (@OlegTsarov) March 9, 2020

Царьов часто показується на російських телеканалах, а у соцмережах активно критикує українську владу.

Але не все так добре у Олега Царьова. Окупаційна влада Криму забрала у нього бізнес. Через що сам Царьов дуже засмутився й радить своїм друзям більше не вкладати кошти у півострів.

За його словами, російська влада Криму "обдурила" його, вирішивши продати майно двох алуштинських пансіонатів "Дніпро" і "ХИИТовец", які у 2015 році віддали Царьову в оренду під реалізацію інвестпроектів.

У коментарі Крим.Реалії Царьов заявив, що "всіх своїх друзів і знайомих тепер відмовляє від участі в інвестпроектах щодо Криму".

Наші компанії підписали Інвестугоду стосовно шести санаторіїв у Криму, вклали гроші, провели роботи, займалися серйозно цими об'єктами. Але Рада міністрів в односторонньому порядку розірвала ці договори. Ми подали до суду, написали в прокуратуру, але це нічим не закінчилося. Всі суди ми програли. Тому жодного стосунку до цих об'єктів ми зараз не маємо,

– заявив Царьов.

За словами Царьова, згідно з домовленостями з російською владою Криму, фірми його сім'ї мали розвивати орендовані санаторії та встигли вкласти в них понад 10 мільйонів рублів. Але зрештою в кримському уряді розірвали всі шість договорів, стверджує екс-нардеп.

Чим відомий Олег Царьов? Народився у Дніпрі. Був чотири рази народним депутатом України. Один із лідерів Партії регіонів. "Прославився" участю в ефірі Громадського з Романом Скрипіним, коли не зміг правильно назвати дату початку Другої світової війни. Відкрито підтримував окупацію України. Вважає себе головою неіснуючого парламенту так званої "Новоросії". В Україні знаходиться у розшуку. Проти Царьова відкрито декілька кримінальних справ, зокрема й за сепаратизм.

Вадим Колесніченко продовжує лякати фашизмом

Ще один відомий сепаратист та українофоб Вадим Колесніченко також живе у окупованому Криму, в Севастополі.

Він як і Царьов є регулярним гостем російських телеканалів. Більше того, Колесніченко навіть веде власну програму на окупаційному телеканалі Севастополя, де продовжує розповідати про фашизм.

Остання з передач має назву: "Итоги с Колесниченко: от коронавируса до фашизма" у якій колишній регіонал доволі примітивно міркує про те, що у всьому винна Америка – Президент США Дональд Трамп, мовляв, є головним "замовником" розповсюдження коронавірусу, а Захід за допомогою спеціально навчених провокаторів залякує російське населення цим вірусом.

У другій частині передачі, Вадим Колесніченко розповідає про відродження фашизму в Європі. Втім, нічого нового. Про Україну "експерт" також не забуває, він доволі активно продовжує критикувати українську владу.

Але це не все, чим зайнятий зараз Колесніченко. Свою "пенсію" в окупації він скрашує почесним званням секретаря Кримського футбольного союзу, який був створений у 2015 році за підтримки УЄФА. На цю посаду Колесніченка було обрано вдруге.

Нагадаємо, що у 2014 році Союзом європейських футбольних асоціацій командам з Криму заборонили брати участь в чемпіонаті Росії.

Чим відомий Вадим Колесніченко? Народився в Умані. Був тричі народним депутатом України від Партії регіонів. Відомий ненависник української мови. Один із авторів так званого мовного закону – в народі відомого як "Закон Ківалова-Колесніченка". Документ по-суті був направлений проти української мови. Він скасований Конституційним судом України лише у 2018 році. Колесніченко відкрито сприяв анексії Криму та підтримував окупацію України. Знаходиться в розшуку.

Все ще головний "Гоблін"

Самопроголошений прем’єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов, відомий у кримінальних колах за прізвиськом "Гоблін", живе у Сімферополі й продовжує керувати півостровом.

Протягом шести років Росія лишає його номінальним главою окупаційного уряду Криму, хоч й сама визнає його неефективність.

У Кремлі визнали, що в Криму не вирішено низку проблем, від яких залежить якість життя на півострові. Серед них ‒ проблема водопостачання, логістики, регулювання цін на товари та послуги, доступного та якісного медобслуговування й багато інших.

Голова Світового конгресу кримських татар Рефат Чубаров впевнений, що Аксьонова тримають через те, що він готовий робити все, що скаже Путін. Але по-факту півостровом керують московські відомства та ФСБ.

Аксьонов ще до анексії Криму вів відкриту сепаратистку діяльність, проте ніхто з українських правоохоронних органів не звертав не це увагу.

У 2014 році звісно проти нього порушили кримінальні справи за насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Крім того, Гобліна розшукують за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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Аксьонов до речі не є корінним кримчанином, а народився в Молдові. Так само як і його подільник Володимир Константинов, який також походить з Молдови.

Константинов є главою окупаційного парламенту Криму й так само продовжує обіймати цю посаду. Правда бідкається на санкції, хоч й абсурдно підкреслює, що й з ними непогано живеться.

Няш-мяш – парламент наш

Наталія Поклонська також родом не з Криму. Вона разом з батьками переїхала у Крим з села на Луганщині.

Після "блискавичної" кар’єри на посаді головної прокурорши Криму під окупацією, Поклонська пішла у Державну думу РФ, її "обрали" депутаткою. З 2016 року живе у Москві, але відвідує й Крим, судячи з фотографій у соцмережах.

Наталія Поклонська у Держдумі РФ / фото: Kremlin

Жінка регулярно пише на своїй сторінці у Facebook. Під кожним дописом Няш-мяш не забуває прикріпити фотографію з власним зображенням.

До слова, Поклонській у березні виповниться 40 років й вона нещодавно розлучилась з чоловіком, їх шлюб тривав всього один рік.

А дописи пише вона на старі теми – фашизм в Україні, про "майданутих" й про те як вона бореться за мир у всьому світі.

Крім того, Поклонська хвалить й нового прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який вже вляпався у скандал.

Нагадаємо, що новий очільник українського Кабміну підняв тему відновлення постачання води у Крим, що є актуальною проблемою для півострову. Раніше таку ідею закидували депутати від "Слуги народу".

До слова Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова

Дуже дивно читати про те, що такі особи знаходяться "у розшуку". Всім відомо де вони й чим займаються, але українські правоохоронні органи й спецслужби не поспішають ловити таких злочинців. Царьова, до слова, навіть відпустили аби він спокійно зміг "сховатися" у Криму. Чимало політиків, які у 2014 році стали на бік сепаратистів живуть й на материковій частині України, але їх ніхто не чіпає.