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      "Росбанк" закриває рахунок зрадника України Царьова, бо той підтримує бойовиків

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      Російський банк відмовляється обслуговувати українського зрадника Царьова / liga.net

      Російський банк з лаконічною назвою "Росбанк" попросив українського колаборанта Олега Царьова закрити свій рахунок. Усе через те, що банк боїться репутаційних втрат через обслуговування людини, яка підтримує війну в Україні.

      Цю прекрасну звістку повідомив сам зрадник України Олег Царьов у своєму твіттері.

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      Він розповів, що відкрив рахунок у "Росбанку" ще 5 років тому. Та нині його просять не користуватися послугами банку через можливі репутаційні втрати, якщо випливе інформація, що той обслуговує "терориста".

      Єдина неточність у цій чудовій новині – те, що на Донбасі не якісь там терористи, а підтримувані і повністю контрольовані Росією бойовики, серед яких часто трапляються і кадрові російські військові.

      Символічно, що банк зі словом "Росія" у назві, підтримує санкції проти прихильників "русской весны",
      – підкреслив Царьов, наче сам кепкуючи про свій вибір 2014 року.

      У цій курйозній історії є одразу декілька повчальних моментів. Передовсім для самого Олега Царьова – про те, що зрадників не любить ніхто і ніколи. Навіть той на чию користь зраджують.

      Другий, але не менш важливий, показовий момент для російських військових, які нині воюють на Донбасі. Такі приклади мають засвідчити, що за війну на території іншої держави навіть вдома їх ніхто не зустрічатиме як героїв.

      Що відомо про Олега Царьова?Царьов – колишній регіонал і народний депутат України 4-7 скликань. Пам'ятаєте фразу "Протягом години ми зачистимо Майдан"? Так ось, це все Царьов.

      Втім як часто буває, все вийшло навпаки – Майдан зачистив Царьових з України. Ображений "регіонал" потім довго підтримував недореспубліки на Донбасі і навіть набивався у місцеву "владу".

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      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Проросійські бойовики Олег Царьов Курйозні новини Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Новини України
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