Управлять процессом будут так называемые "специалисты из Москвы". Об этом сообщили местные источники. 24 Канала.

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Завод хотят разграбить

Боевики рассказывают людям, мол, персонал не будут сокращать. Однако на самом деле это будет. По словам источников, местных традиционно почистят наглухо: кого на пенсию, кого на фронт.

Цель этого действа – максимально разграбить предприятия.

Закрытие шахт на Донбассе

Кстати, ранее сообщалось, что российское военно-политическое руководство решило позакрывать шахты и углеобогатительные фабрики на временно оккупированных частях Донбасса и Луганской области.

В разведке сообщалось, что это будет делать постепенно, но в течение следующих полугода в так называемых псевдореспубликах может не остаться ни одной шахты. При этом возобновить работу после деоккупации будет уже невозможно. Это решение уже принято на самом высоком уровне. Об этом свидетельствует информация, доносимая руководителями шахт своим работникам.

Потом в Москве стали думать, когда именно и как объяснить это местным жителям и избежать волны социального недовольства. Еще в декабре 2022 года всем горнякам, которых еще не мобилизовали, сказали, что с оплатой труда в ближайшее время будет достаточно тяжело. При этом обвиняли в этом традиционно Украину.