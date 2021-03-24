Последние заявления лидеров ЕС и Великобритании говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский при помощи главы ОП Андрея Ермака сыграл на опережение на дипломатическом поле и заручился поддержкой стратегических союзников.

К такому выводу приходят авторы статьи "Зеленский обыгрывает РФ и добивается поддержки ЕС и Великобритании", опубликованной на "Обозревателе".

Результатом проактивной дипломатии Киева стали два важнейших заявления, которые практически одновременно сделали лидеры ЕС и Великобритании,

– пишет издание.

Авторы материала напоминают, что 16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Россию главной проблемой безопасности Великобритании и сказал, что Великобритания будет наращивать ядерное оружие, а Лондон будет расширять свое присутствие в высокотехнологичных сферах космоса и киберпространства.

Практически одновременно с Джонсоном по поводу России высказался и президент Европейского совета Шарль Мишель, который во время видеоконференции глав ЕС с президентом РФ Путиным заявил: "Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне". При этом главным требованием Мишеля к РФ, как отмечается в материале, стала ситуация в Украине, а именно - выполнение Кремлем Минских соглашений в вопросе урегулирования ситуации на оккупированном Донбассе.

Таким образом, констатируют авторы публикации, Зеленский, сыграв на опережение, сумел добиться двух важнейших стратегических побед в Европе.

"И хотя впереди у Киева еще много напряженных переговоров, важно, что проактивная стратегия Украины начала приносить ощутимые результаты", – делает вывод "Обозреватель".