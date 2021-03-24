Офіс Президента обіграв Кремль, домігшись найважливіших для країни заяв Британії та ЄС
Останні заяви лідерів ЄС та Великої Британії свідчать про те, що президент України Володимир Зеленський за допомогою голови ОП Андрія Єрмака зіграв на випередження на дипломатичному полі й заручився підтримкою стратегічних союзників.
Джерело:"Обозреватель"
Такий висновок роблять автори статті "Зеленський обігрує РФ і домагається підтримки ЄС і Великобританії", що опублікована на "Обозревателе".
Результатом проактивної дипломатії Києва стали дві найважливіших заяви, які практично одночасно зробили лідери ЄС та Великої Британії,
– пише видання.
Автори матеріалу нагадують, що 16 березня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав Росію головною проблемою безпеки Великої Британії і сказав, що Велика Британія буде нарощувати ядерну зброю, а Лондон буде розширювати свою присутність у високотехнологічних сферах космосу і кіберпростору.
Практично одночасно з Джонсоном з приводу Росії висловився і президент Європейської ради Шарль Мішель, який під час відеоконференції голів ЄС з президентом РФ Путіним заявив: "Відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні". При цьому головною вимогою Мішеля до РФ, як зазначається в матеріалі, стала ситуація в Україні, а саме – виконання Кремлем Мінських угод у питанні врегулювання ситуації на окупованому Донбасі.
Таким чином, констатують автори публікації, Зеленський, зігравши на випередження, зумів домогтися двох найважливіших стратегічних перемог в Європі.
"І хоча попереду у Києва ще багато напружених переговорів, важливо, що проактивна стратегія України почала приносити відчутні результати", – робить висновок "Обозреватель".
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