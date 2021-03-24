Останні заяви лідерів ЄС та Великої Британії свідчать про те, що президент України Володимир Зеленський за допомогою голови ОП Андрія Єрмака зіграв на випередження на дипломатичному полі й заручився підтримкою стратегічних союзників.

Такий висновок роблять автори статті "Зеленський обігрує РФ і домагається підтримки ЄС і Великобританії", що опублікована на "Обозревателе".

Результатом проактивної дипломатії Києва стали дві найважливіших заяви, які практично одночасно зробили лідери ЄС та Великої Британії,

– пише видання.

Автори матеріалу нагадують, що 16 березня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав Росію головною проблемою безпеки Великої Британії і сказав, що Велика Британія буде нарощувати ядерну зброю, а Лондон буде розширювати свою присутність у високотехнологічних сферах космосу і кіберпростору.

Практично одночасно з Джонсоном з приводу Росії висловився і президент Європейської ради Шарль Мішель, який під час відеоконференції голів ЄС з президентом РФ Путіним заявив: "Відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні". При цьому головною вимогою Мішеля до РФ, як зазначається в матеріалі, стала ситуація в Україні, а саме – виконання Кремлем Мінських угод у питанні врегулювання ситуації на окупованому Донбасі.

Таким чином, констатують автори публікації, Зеленський, зігравши на випередження, зумів домогтися двох найважливіших стратегічних перемог в Європі.

"І хоча попереду у Києва ще багато напружених переговорів, важливо, що проактивна стратегія України почала приносити відчутні результати", – робить висновок "Обозреватель".