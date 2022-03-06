Кроме того, отметили, что для каждого из нас справедливое наказание врага так же важно, как и победа.

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"Мы благодарны общественным и частным инициативам, лидерам мнений и специалистам за создание таких каналов коммуникации. Однако вся важная информация о преступлениях врага должна быть аккумулирована и документирована правильно", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Для этого нужно сообщать на ресурс – ссылку здесь. Это своеобразный доказательный хаб, с которым работают все правоохранительные и государственные органы.

Известно, что на сайте платформы пошаговая инструкция для тех, кто передает свидетельства о преступлениях России.