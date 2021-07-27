В Офисе генпрокурора рассказали, что сейчас специальная комиссия рассматривает обращение об увольнении Мамедова в связи с отказом в предоставлении допуска к гостайне. Дисциплинарное производство начали еще 6 июля.
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Последнее заседание комиссии состоялось 22 июля. Тогда адвокаты Мамедова попросили перенести рассмотрение. Соответствующее ходатайство они аргументировали тем, что их клиент находится на больничном.
Следующее заседание запланировано на 2 августа.
В Офисе генпрокурора отметили, что после открытия дисциплинарного производства Мамедов сначала находился на больничном, впоследствии ушел в отпуск. Сейчас он – снова на больничном
До завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию,
– отметили в Офисе генпрокурора.
Увольнение Мамедова: главное
- О том, что Гюндуз Мамедов увольняется с Офиса генпрокурора, сообщили 26 июля.
- Пресс-служба юридической компании "Миллер", которая представляет интересы чиновника, сообщила, что ему мешают выполнять свои должностные обязанности. Кроме того, на Мамадова якобы совершают давление.
- Впоследствии чиновник сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию.