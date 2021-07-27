В Офісі генпрокурора розповіли, що наразі спеціальна комісія розглядає звернення про звільнення Мамедова у зв'язку з відмовою в наданні допуску до держтаємниці. Дисциплінарне провадження розпочали ще 6 липня.

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Останнє засідання комісії відбулося 22 липня. Тоді адвокати Мамедова попросили перенести розгляд. Відповідне клопотання вони аргументували тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному.

Наступне засідання запланували на 2 серпня.

В Офісі генпрокурора наголосили, що після відкриття дисциплінарного провадження Мамедов спершу перебував на лікарняному, згодом пішов у відпустку. Наразі він – знову на лікарняному

До завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням,

– зауважили в Офісі генпрокурора.

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