У Зеленского отреагировали на обстрел Зайцево, в котором погиб военный медик, а еще двое воинов получили ранения. Россию, которая ведет циничную войну, в этом сообщении назвали "той стороной". После чего на Зеленского посыпался шквал критики.

Цитата с высказыванием о "той стороне" появилась на сайте Офиса Президента. В ней Зеленский рассказал, что держит все под собственным контролем и выразил соболезнования семье погибшего.

Об этом Очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков, – Зеленский об убийстве медика

О чем говорилось в сообщении Офиса Президента

Главным посылом, как говорится из заголовка, было то, что президент Владимир Зеленский держит под личным контролем трагедию убийства военного медика и ранения бойцов.

На его поручение в район Зайцево уже выехали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Также там говорилось о том, что война продолжается, поскольку в дестабилизации ситуации есть заинтересованные. И именно на доведение этого тезиса в Офисе Президента использовали характеристику "той стороны".

Вот полный вид цитаты:

Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых криминальных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны.

Справедливости ради стоит отметить: несколько абзацев выше врага охарактеризованы "лживыми и бесчеловечными боевиками". Однако упоминания о России – ни одного.



Скриншот нашумевшей цитаты о "той стороне "(нажмите для увеличения)

К теме Есть все признаки военного преступления, – Кулеба о циничном убийстве украинского медика на Донбассе

Реакция соцсети на " ту сторону"

Осуждающие и возмущенные комментарии от пользователей соцсетей не заставили себя ждать. Так, в частности Офис Президента просят разъяснить и географически уточнить, что это за "сторона".

В комментарии к этому сообщению бросили наглядную карту, которая показывает, что это за государство "та сторона". Очевидно, такой ждут и от ОП.



Наглядная карта с "той стороной" / Картинка Василия Каминского

Кроме того, сравнивают пользователи завуалированное сообщение Зеленского с реакцией Посольства США в Украине. Там агрессора назвали по имени:

Мы вместе с народом Украины осуждаем непрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе,

– говорится в сообщении.

Українських воїнів досі вбиває якась "та сторона". Про рф - ані згадки.

Гавнокомандувач. блд.https://t.co/9uxg968Zxr — Таня Бойко (@Kharkiv_2019) July 14, 2020

"Це незбагненна трагедія".Так прокоментував Зе цинічне вбивство росією нашого медика, і що поранений боєць добу знаходиться на полі бою.Незбагненна трагедія це ви на чолі України. А те що сталося, це військовий злочин. І відмітьте, якась та сторона, жодного слова про росію і Хла. pic.twitter.com/rbh0Lz6Wuc — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) July 14, 2020

Упрекали в соцсетях Зеленского и из-за того, что отреагировал он слишком поздно.

Ага, нарешті написали про "незбагненну трагедію", воно до сих пір не ЗБАГНУЛО хто то "та сторона", чому стріляє і чому не хоче проста пєрєстать стрєлять. — Halyna S (@HalinaLviv) July 14, 2020

Єдиний момент, в якому дійсно сильний Зеленський, це у фантастичній здатності жодного разу не згадати Росію в офіційних повідомленнях про загибель наших військових від рук російських окупантів.



"Та сторона"

"Вони"

"Бойовики"

"Хтось"

"Ті або ці" — Без маски, без документів (@antonohaio) July 14, 2020

ЦЕ ВІДПОВІДЬ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА?

«тримає під контролем вбивство воїнів» (що за цинізм???)

«існування сірих кримінальних анклавів» (вже не окупована частина України?)

«... та сторона»(Росія як окупант, упорно не називається)

КРАЩЕ Б МОВЧАВ ВЖЕ! НІЖ ТАКЕ МОЛОТИ! СОРОМ!! — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) July 14, 2020

«Украина должна всегда знать цену «обещаниям» той стороны», – сказал Зеленский.



одного разу зеленський сказав "росія" замість "та сторона", і відразу помер — свобода слова з савіком шустером (@totalna_pizda) July 14, 2020

Убийство военного медика