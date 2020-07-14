В Офисе Президента оккупанта назвали"той стороной": реакция соцсетей
У Зеленского отреагировали на обстрел Зайцево, в котором погиб военный медик, а еще двое воинов получили ранения. Россию, которая ведет циничную войну, в этом сообщении назвали "той стороной". После чего на Зеленского посыпался шквал критики.
Цитата с высказыванием о "той стороне" появилась на сайте Офиса Президента. В ней Зеленский рассказал, что держит все под собственным контролем и выразил соболезнования семье погибшего.
Об этом Очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков, – Зеленский об убийстве медика
О чем говорилось в сообщении Офиса Президента
Главным посылом, как говорится из заголовка, было то, что президент Владимир Зеленский держит под личным контролем трагедию убийства военного медика и ранения бойцов.
На его поручение в район Зайцево уже выехали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
Также там говорилось о том, что война продолжается, поскольку в дестабилизации ситуации есть заинтересованные. И именно на доведение этого тезиса в Офисе Президента использовали характеристику "той стороны".
Вот полный вид цитаты:
Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых криминальных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны.
Справедливости ради стоит отметить: несколько абзацев выше врага охарактеризованы "лживыми и бесчеловечными боевиками". Однако упоминания о России – ни одного.
Скриншот нашумевшей цитаты о "той стороне "(нажмите для увеличения)
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Реакция соцсети на " ту сторону"
Осуждающие и возмущенные комментарии от пользователей соцсетей не заставили себя ждать. Так, в частности Офис Президента просят разъяснить и географически уточнить, что это за "сторона".
В комментарии к этому сообщению бросили наглядную карту, которая показывает, что это за государство "та сторона". Очевидно, такой ждут и от ОП.
Наглядная карта с "той стороной" / Картинка Василия Каминского
Кроме того, сравнивают пользователи завуалированное сообщение Зеленского с реакцией Посольства США в Украине. Там агрессора назвали по имени:
Мы вместе с народом Украины осуждаем непрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе,
– говорится в сообщении.
Убийство военного медика
- 13 июля неподалеку Зайцево погиб командир взвода украинских военных. Командующий ООС дал приказ на запрос "режима тишины", чтобы забрать тело защитника. Боевики при посредничестве СММ ОБСЕ дали согласие.
- За телом двинулись военные и медик, одетые по правилам в белые каски и жилеты. Однако, когда группа начала приближаться, враг открыл огонь и под него попал один из военных. Медик поспешил оказать помощь и в этот момент боевики снова открыли огонь, убив врача и ранив еще одного военного.
- Тело командира взвода забрали боевики. На месте событий остался раненый боец и погибший медик. Сейчас ведутся переговоры с представителями СЦКК, СММ и "Груз 200" для дальнейшей эвакуации погибшего медика и поиска раненого сержанта.