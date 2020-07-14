У Зеленського відреагували на обстріл Зайцевого, в якому поліг військовий медик, а ще двоє воїнів отримали поранення. Росію, яка веде цинічну війну, у цьому повідомленні назвали "тією стороною". Відтак на Зеленського посипався шквал критики.

Цитата із висловом про "ту сторону" з'явилася на сайті Офісу Президента. У ній Зеленський розповів, що тримає все під власним контролем та висловив співчуття сім'ї загиблого.

Про це Черговий доказ цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків, – Зеленський про вбивство медика

Про що йшлося у повідомленні Офісу Президента

Головним посилом, як ідеться із заголовку, було те, що Президент Володимир Зеленський тримає під особистим контролем трагедію вбивства військового медика та поранення бійців.

На його доручення у район Зайцевого вже виїхали Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Також там ішлося про те, що війна триває, оскільки в дестабілізації ситуації є зацікавлені. І саме на доведення цієї тези в Офісі Президента використали характеристику "тієї сторони".

Ось повний вигляд цитати:

Ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну "обіцянкам" тієї сторони.

Справедливості заради варто відзначити: декілька абзаців вище ворога охарактеризовано "брехливими і нелюдяними бойовиками". Однак згадки про Росію – жодної.



Скриншот нашумілої цитати про "ту сторону" (натисніть для збільшення)

До теми Є всі ознаки воєнного злочину, – Кулеба про цинічне вбивство українського медика на Донбасі

Реакція соцмережі на "ту сторону"

Засудливі та обурені коментарі від користувачів соцмереж не забарилися. Так, зокрема Офіс Президента просять роз'яснити та географічно уточнити, що це за "сторона".

У коментарі до цього допису кинули наглядну мапу, яка показує, що це за держава "та сторона". Вочевидь, такої чекають і від ОП.



Наглядна мапа із "тією стороною" / Картинка Василя Камінського

Окрім того, порівнюють користувачі завуальоване повідомлення Зеленського із реакцією Посольства США в Україні. Там агресора назвали на ім'я:

Ми разом з народом України засуджуємо безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі,

– йдеться у повідомленні.

Українських воїнів досі вбиває якась "та сторона". Про рф - ані згадки.

Гавнокомандувач. блд.https://t.co/9uxg968Zxr — Таня Бойко (@Kharkiv_2019) July 14, 2020

"Це незбагненна трагедія".Так прокоментував Зе цинічне вбивство росією нашого медика, і що поранений боєць добу знаходиться на полі бою.Незбагненна трагедія це ви на чолі України. А те що сталося, це військовий злочин. І відмітьте, якась та сторона, жодного слова про росію і Хла. pic.twitter.com/rbh0Lz6Wuc — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) July 14, 2020

Дорікали у соцмережах Зеленському і через те, що відреагував він надто пізно.

Ага, нарешті написали про "незбагненну трагедію", воно до сих пір не ЗБАГНУЛО хто то "та сторона", чому стріляє і чому не хоче проста пєрєстать стрєлять. — Halyna S (@HalinaLviv) July 14, 2020

Єдиний момент, в якому дійсно сильний Зеленський, це у фантастичній здатності жодного разу не згадати Росію в офіційних повідомленнях про загибель наших військових від рук російських окупантів.



"Та сторона"

"Вони"

"Бойовики"

"Хтось"

"Ті або ці" — Без маски, без документів (@antonohaio) July 14, 2020

ЦЕ ВІДПОВІДЬ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА?

«тримає під контролем вбивство воїнів» (що за цинізм???)

«існування сірих кримінальних анклавів» (вже не окупована частина України?)

«... та сторона»(Росія як окупант, упорно не називається)

КРАЩЕ Б МОВЧАВ ВЖЕ! НІЖ ТАКЕ МОЛОТИ! СОРОМ!! — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) July 14, 2020

«Украина должна всегда знать цену «обещаниям» той стороны», – сказал Зеленский.



одного разу зеленський сказав "росія" замість "та сторона", і відразу помер — свобода слова з савіком шустером (@totalna_pizda) July 14, 2020

Вбивство військового медика