В Офісі Президента окупанта назвали"тією стороню": реакція соцмереж
У Зеленського відреагували на обстріл Зайцевого, в якому поліг військовий медик, а ще двоє воїнів отримали поранення. Росію, яка веде цинічну війну, у цьому повідомленні назвали "тією стороною". Відтак на Зеленського посипався шквал критики.
Цитата із висловом про "ту сторону" з'явилася на сайті Офісу Президента. У ній Зеленський розповів, що тримає все під власним контролем та висловив співчуття сім'ї загиблого.
Про це Черговий доказ цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків, – Зеленський про вбивство медика
Про що йшлося у повідомленні Офісу Президента
Головним посилом, як ідеться із заголовку, було те, що Президент Володимир Зеленський тримає під особистим контролем трагедію вбивства військового медика та поранення бійців.
На його доручення у район Зайцевого вже виїхали Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.
Також там ішлося про те, що війна триває, оскільки в дестабілізації ситуації є зацікавлені. І саме на доведення цієї тези в Офісі Президента використали характеристику "тієї сторони".
Ось повний вигляд цитати:
Ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну "обіцянкам" тієї сторони.
Справедливості заради варто відзначити: декілька абзаців вище ворога охарактеризовано "брехливими і нелюдяними бойовиками". Однак згадки про Росію – жодної.
Скриншот нашумілої цитати про "ту сторону" (натисніть для збільшення)
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Реакція соцмережі на "ту сторону"
Засудливі та обурені коментарі від користувачів соцмереж не забарилися. Так, зокрема Офіс Президента просять роз'яснити та географічно уточнити, що це за "сторона".
У коментарі до цього допису кинули наглядну мапу, яка показує, що це за держава "та сторона". Вочевидь, такої чекають і від ОП.
Наглядна мапа із "тією стороною" / Картинка Василя Камінського
Окрім того, порівнюють користувачі завуальоване повідомлення Зеленського із реакцією Посольства США в Україні. Там агресора назвали на ім'я:
Ми разом з народом України засуджуємо безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі,
– йдеться у повідомленні.
Вбивство військового медика
- 13 липня неподалік Зайцевого загинув командир взводу українських військових. Командувач ООС дав наказ на запит "режиму тиші", щоб забрати тіло захисника. Бойовики за посередництва СММ ОБСЄ дали згоду.
- За тілом рушили військові і медик, одягнені за правилами у білі каски і жилети. Однак, коли група почала наближатися, ворог відкрив вогонь і під нього потрапив однин з військових. Медик поспішив надати допомогу і в цей момент бойовики знову відкрили вогонь, вбивши лікаря та поранивши ще одного військового.
- Тіло командира взводу забрали бойовики. На місці подій залишився поранений боєць і загиблий медик. Зараз ведуться перемовини з представниками СЦКК, СММ та "Груз 200" для подальшої евакуації загиблого медика та пошуку пораненого сержанта.