Украина не стала отмалчиваться и в Офисе Президента сразу же отреагировали на возмутительные слова белорусского диктатора.

Важно Имеем дело с психически больным человеком, – белорусский журналист о циничных заявлениях Лукашенко

Как подчеркнул представитель Владимира Зеленского Сергей Никифоров, обвинения со стороны Лукашенко по подготовке боевиков на территории Украины безосновательны.

Президент отмечает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Лукашенко,

– отметил он.

Кроме того, пресс-секретарь Зеленского отметил, что усилия украинской власти направлены на укрепление безопасности в стране и возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Лукашенко отвлекает от событий в Беларуси

По мнению Сергея Никифорова, Александр Лукашенко имеет целью отвлечь внимание от драматических событий, которые начались в Беларуси в прошлом году и продолжаются по сей день.

Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости по нему пойти,

– сказал прессекретар.

Актуально Будет мощный ответ, – у Зеленского предупредили Лукашенко о недружественных шагах

По его словам, Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств. Он также выразил надежду, что впредь не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Лукашенко.

Обратите внимание! Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Украина причастна к подготовке боевиков, которых якобы перебрасывают на территорию Беларуси. Якобы еще и через границу завозят оружие и взрывчатку.