Соответствующее решение приняли на заседании Правительства в среду, 15 октября.

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Срочное изготовление паспорта в Украине

Представитель Кабмина Тарас Мельничук рассказал, что на заседании были внесены изменения в приложение "Перечень административных услуг в сфере миграции и их стоимость"

Сокращен срок с 10 до 7 рабочих дней предоставления административной услуги по срочному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмена паспорта гражданина Украины, кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые,

– говорится в сообщении.

Отметим, что с 7 октября ГП "Документ" изменил тарифы на оформление документов. Таким образом оформление гражданам Украины паспортных документов будет стоить 650 гривен. Также изменения коснулись миграционных документов, обмен водительских удостоверений и других услуг.

К слову, отныне ребята от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Оберіг" без необходимости прохождения ВВК. Это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом.