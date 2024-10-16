Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду у середу, 15 жовтня.

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Термінове виготовлення паспорта в Україні

Представник Кабміну Тарас Мельничук розповів, що на засіданні було внесено зміни до додатка "Перелік адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартість"

Скорочено строк з 10 до 7 робочих днів надання адміністративної послуги з термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що з 7 жовтня ДП "Документ" змінив тарифи на оформлення документів. Таким чином оформлення громадянам України паспортних документів коштуватиме 650 гривень. Також зміни торкнулися міграційних документів, обмін посвідчень водія та інших послуг.

До слова, відтепер хлопці від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру "Оберіг" без необхідності проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.