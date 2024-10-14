Так, у Донецькому обласному ТЦК та СП зазначили, що відтепер дані про хлопців від 16 до 25 років автоматично потраплятимуть до реєстру "Оберіг" у випадку оформлення паспорта.

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Автоматичне оновлення даних з інших реєстрів

Молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії. Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників,

– вказують у військкоматі.

Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Зазначається, що це допоможе уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також завдяки цьому рішенню вдасться виправити помилки в персональних даних.

Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру "Оберіг" без необхідності проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.