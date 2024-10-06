Про це повідомляє Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Зазначається, що змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України.

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Скільки коштуватиме оформлення документів

З 7 жовтня тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 гривень

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1250 гривень

Обмін посвідчення водія – 950 гривень

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 гривень

Проставлення апостиля – 650 гривень

Фахівці Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс" надають консультації онлайн та у телефонному режимі. Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг – напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках в Фейсбук та Інстаграм або зателефонуйте до контактного центру,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 червня Кабмін ухвалив рішення продовжити дію паспортного сервісу ДП "Документ" для українців за кордоном. Роботу продовжили ще на 6 місяців.