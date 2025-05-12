Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Упрощено оформление украинского паспорта за рубежом

Так, гражданам Украины от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, для получения паспорта не нужно лично предоставлять военно-учетный документ.

Все проверки осуществляются автоматически,

– отметили в Кабинете Министров.

Зарубежные подразделения госпредприятия "Документ" самостоятельно будут проверять статус воинского учета в электронном реестре. Если данные о мужчине отсутствуют, – он автоматически становится на воинский учет.

Военно-учетный документ создается в электронной. Кстати, проходить медкомиссию больше не надо. Все проверки будут осуществлять автоматически, без дополнительных действий заявителя.

Что изменилось в оформлении паспортов за рубежом / Инфографика Правительства

В Правительстве отметили, что такие изменения важны, ведь тысячи украинцев, которые находятся за рубежом, получат возможность беспрепятственно оформить или обновить паспорт. Это упрощает легальное пребывание, трудоустройство, обучение и доступ к государственным услугам за пределами Украины.

"Изменения позволят сохранить связь с государством и пользоваться правами гражданина, где бы человек ни находился", – подчеркнули в Кабмине.