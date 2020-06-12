АО "Объединенная горно-химическая компания" согласовало с Государственной службой геологии и недр Украины план действий по получению спецразрешений на разработку новых участков на Межиричном месторождении ильменитовых руд.

Об этом говорится в сообщении ОГХК на странице Фонда госимущества.

Сообщается, что договоренность была достигнута в ходе встречи руководства ОГХК с главой Держгеонадр Романом Опимахом 11 июня 2020 года.

"В ходе переговоров с Госгеонедрами нам удалось согласовать план действий по получению спецразрешений на пользование недрами на новых участках Межиричного месторождения ильменитовых руд", – сообщил заместитель и.о. главы правления ОГХК Артур Сомов.

Получение новых лицензий станет залогом долгосрочного развития Иршанского горно-обогатительного комбината, входящего в состав ОГХК. Второй положительный эффект – повышение инвестиционной привлекательности и капитализации компании перед предстоящей приватизацией.

АО "Объединенная горно-химическая компания" – один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В 2018 году чистая прибыль ОГХК составила 114,9 миллиона гривен, а стоимость активов оценивалась в 3,4 миллиарда гривен. Компания находится под управлением Фонда государственного имущества Украины.