АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" погодило з Державною службою геології і надр України план дій з отримання спецдозволів на розробку нових ділянок на Межирічному родовищі ільменітових руд.

Про це йдеться в повідомленні ОГХК на сторінці Фонду держмайна.

Повідомляється, що домовленість була досягнута в ході зустрічі керівництва ОГХК з главою Держгеонадр Романом Опімахом 11 червня 2020 року.

"У ході переговорів з Держгеонадрами нам вдалося узгодити план дій по отриманню спецдозволів на користування надрами на нових ділянках Межирічного родовища ільменітових руд", – повідомив заступник в.о. голови правління ОГХК Артур Сомов.

Отримання нових ліцензій стане запорукою довгострокового розвитку Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу ОГХК. Другий позитивний ефект – підвищення інвестиційної привабливості та капіталізації компанії перед майбутньою приватизацією.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – один з найбільших в світі виробників титанової сировини. У 2018 році чистий прибуток ОГХК склав 114,9 мільйона гривень, а вартість активів оцінювалася в 3,4 мільярда гривень. Компанія перебуває під управлінням Фонду державного майна України.