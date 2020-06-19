Информация, распространенная рядом СМИ о подписании новых контрактов между государственной Объединенной горно-химической компанией и американской "Кемурс" на поставку продукции с возможностью отсрочки платежа, не соответствует действительности.

Контракты, опубликованные в СМИ, были заключены еще в 2017 году и действительны до 31 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении ОГХК.

Сообщается, что контракт между "Кемурс" и ОГХК на поставку титаносодержащего сырья из Украины было заключено предыдущим менеджментом госкомпании в 2017 году и предусматривает возможность отсрочки платежа на срок 175 дней. Датой окончания контракта является 31 июля 2020 года. В контракте прописаны жесткие штрафные санкции за невыполнение его условий.

В марте 2020 года "Кемурс" и ОГХК было подписано дополнительное соглашение, согласно которому стоимость поставляемой продукции возросла на 24,65%. Возможность внесения изменений в другие пункты контракта не предусматривалась.

Артур Сомов, заместитель т.и.о. председателя правления ОГХК, подчеркивает, что компания "Кемурс" является одной из крупнейших мировых игроков на титановом рынке, а ОГХК продолжит выполнять все обязательства перед надежными международными партнерами.

Напомним, ОГХК является один из крупнейших производителей титанового сырья в мире. В состав ОГХК входят Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК. ОГХК находится в перечне предприятий большой приватизации.