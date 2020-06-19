Інформація, поширена низкою ЗМІ про підписання нових контрактів між державною Об'єднаною гірничо-хімічною компанією і американською "Кемурс" на поставку продукції з можливістю відстрочки платежу, не відповідає дійсності.

Контракти, опубліковані ЗМІ, були укладені ще в 2017 році і дійсні до 31 червня 2020 року. Про це йдеться в повідомленні ОГХК.

Повідомляється, що контракт між "Кемурс" і ОГХК на поставку титаномісткої сировини з України було укладено попереднім менеджментом держкомпанії в 2017 році і передбачає можливість відстрочки платежу на термін 175 днів. Датою закінчення контракту є 31 липня 2020 року. У контракті прописані жорсткі штрафні санкції за невиконання його умов.

У березні 2020 року між "Кемурс" і ОГХК було підписано додаткову угоду, згідно з якою вартість продукції, що поставляється зросла на 24,65%. Можливість внесення змін в інші пункти контракту не передбачалася.

Артур Сомов, заступник т.в.о. голови правління ОГХК, підкреслює, що компанія "Кемурс" є одним з найбільших світових гравців на титановому ринку, а ОГХК продовжить виконувати всі зобов'язання перед надійними міжнародними партнерами.

Нагадаємо, ОГХК є один з найбільших виробників титанової сировини в світі. До складу ОГХК входять Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК. ОГХК знаходиться в переліку підприємств великої приватизації.