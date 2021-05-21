"В соответствии с условиями договоров между АО "ОГХК" и контрагентами, сотрудничество ведется на условиях FCA, определенных в международных правилах логистики Incoterms. Согласно указанных условий, конечной точкой сбыта продукции определяется ст. Новая Боровая (г. Иршанск), дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя.

ОГХК является ответственным украинским предприятием: от всех клиентов требуется соблюдение обязательного условия – запрета проведения любых торгово-экономических операций на санкционным территориях. В случае выявления несоответствия заявленным условиям до подписания соглашения о сотрудничестве или во время выполнения контракта ОГХК берет на себя обязательство прекратить сотрудничество с фирмой-контрагентом без возможности пересмотра решения", – говорится в сообщении АО "Объединенная горно-химическая компания".

Утверждение о якобы продаже титаносодержащего сырья по заниженным ценам является абсолютным фейком. Сотрудничество АО ОГХК со всеми контрагентами ведется на адекватных текущим рыночных условиях, титаносодержащее сырье реализуется покупателям по ценам, которые полностью соответствуют средним значениям для аналогичных контрактов на мировых рынках.

"Относительно торговли на Крым ОГХК имеет четкую позицию: прежде всего мы являемся украинским предприятием и не поддерживаем агрессию России против нашего государства и оккупацию Крыма. ОГХК на санкционные территории сырье не поставляет. Более того, в сделках с нашими клиентами есть условие невозможности осуществлять перепродажу нашего сырья на санкционные территории. ОГХК готовится стать первой ласточкой большой приватизации, торги за предприятие стартуют совсем скоро. В приватизации как масштабного изменяющегося процесса есть сторонники и критики. Вторые как раз и пытаются создать как можно больше негатива вокруг компании, распространить фейковые новости", – подчеркнул Артур Юльевич Сомов, врио председателя правления АО ОГХК.