"Відповідно до умов договорів між АТ "ОГХК" та контрагентами, співпраця ведеться на умовах FCA, визначеними в міжнародних правилах логістики Incoterms. Згідно вказаних умов, кінцевою точкою збуту продукції визначається ст. Нова Борова (м. Іршанськ), подальший логістичний ланцюжок переходить під безпосередню відповідальність покупця.

ОГХК є відповідальним українським підприємством: від усіх клієнтів вимагається дотримання обов’язкової умови – заборони проведення будь-яких торгово-економічних операцій на санкційних територіях. У разі виявлення невідповідності заявленим умовам до підписання угоди про співпрацю або під час виконання контракту ОГХК бере на себе зобов’язання припинити співпрацю з фірмою-контрагентом без можливості перерозгляду рішення", – говориться в повідомленні АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Твердження про нібито продаж титановмісної сировини за заниженими цінами є абсолютним фейком. Співпраця АТ ОГХК з усіма контрагентами ведеться на адекватних поточним ринкових умовах, титановмісна сировина реалізується покупцям за цінами, що повністю відповідають середнім значенням для аналогічних контрактів на світових ринках.

"Щодо торгівлі на Крим ОГХК має чітку позицію: передовсім ми є українським підприємством і не підтримуємо агресію Росії проти нашої держави та окупацію Криму. ОГХК на санкційні території сировину не поставляє. Більше того, в угодах із нашими клієнтами є умова неможливості здійснювати перепродаж нашої сировини на санкційні території. ОГХК готується стати першою ластівкою великої приватизації, торги за підприємство стартують зовсім скоро. У приватизації як масштабного змінотворчого процесу є прихильники і критики. Другі якраз і намагаються створити якомога більше негативу навколо компанії, поширити фейкові новини", – наголосив Артур Юлійович Сомов, т.в.о. голови правління АТ ОГХК.