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      Оглашение приговора Януковичу: появилась реакция адвокатов президента-беглеца

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      Виктор Янукович
      Виктор Янукович / Getty Images

      Александр Горошинский, один из защитников Виктора Януковича, который бежал в Россию и сейчас живет на территории страны-агрессора, утверждает, что Оболонский райсуд Киева нарушил закон, поскольку не вовремя им сообщил о заседании об оглашении приговора бывшему украинскому гаранту.

      Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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      По словам Горошинского, суд должен сообщить об этом за три дня, однако сделал это только 23 января – накануне слушания соответствующей судебного дела.

      "Сегодня, 23 января, по телефону сотрудник Оболонского суда сообщил мне как адвокату Януковича, что оглашение приговора по делу о государственной измене назначено на 24 января 2019, то есть на завтра, в 9:00. На вопрос о требовании статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса (Порядок осуществления вызова в уголовном производстве) получить уведомление не позднее чем за три дня до даты судебного заседания, сотрудник суда не смог дать ответ. На вопрос о том, почему суд должным образом не уведомил клиента о дате судебного заседания, ответ был аналогичный – мне ничего не известно", – убеждает юрист.

      Также он отметил, что суд якобы продолжает быть последовательным в нарушении права на защиту Януковича.

      "Политическая целесообразность в Оболонском суде побеждает законность и верховенство права, из-за чего в очередной раз возникает большой вопрос о легитимности приговора Януковичу", – утверждает Горошинский.

      Напомним, Виктор Янукович должен был сказать последнее слово перед приговором 19 ноября, однако на видеосвязь с судом так и не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Документ, удостоверяющий это, адвокат президента-беглеца Александр Горошинский предоставил Оболонскому суду. Следовательно, суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом перед судом 5 декабря. Но и 5 декабря Янукович промолчал.

      В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?
      После бегства в России во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина ввести свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

      Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

      В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет лишения свободы.

       

      Теги: Судьи Новости политики Новости Украины Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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