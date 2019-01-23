Оголошення вироку Януковичу: з’явилася реакція адвокатів президента–втікача

Олександр Горошинський, один із захисників Віктора Януковича, який утік до Росії та зараз живе на території країни-агресора, переконує, що Оболонський райсуд Києва порушив закон, оскільки не вчасно їх повідомив про засідання щодо оголошення вироку колишньому українському гаранту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Горошинського, суд мав повідомити про це за три дні, однак зробив це лише 23 грудня – напередодні слухання відповідної судової справи.

"Сьогодні, 23 січня, телефоном співробітник Оболонського суду повідомив мені як адвокату Януковича, що оголошення вироку у справі про державну зраду призначено на 24 січня 2019 року, тобто на завтра, о 9:00. На запитання про вимогу статті 135 Кримінально-процесуального кодексу (Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні) отримати повідомлення не пізніше ніж за три дні до дати судового засідання, співробітник суду не зміг дати відповідь. На запитання про те, чому суд належним чином не повідомив клієнта про дату судового засідання, відповідь була аналогічною – мені нічого не відомо", – переконує юрист.

Також він наголосив, що суд нібито продовжує бути послідовним у порушенні права на захист Януковича.

"Політична доцільність у Оболонському суді перемагає принцип законності та верховенства права, через що вкотре виникає велике питання про легітимність вироку Януковичу", – стверджує Горошинський.

Нагадаємо, Віктор Янукович повинен був сказати останнє слово перед вироком 19 листопада, проте на відеозв'язок з судом так і не вийшов через нібито тяжку травму хребта та коліна, яку отримав під час гри в теніс. Документ, який це засвідчує адвокат президента-втікача Олександр Горошинський надав Оболонському суду. Відтак, суд дав Януковичу ще одну можливість виступити із останнім словом перед судом 5 грудня. Але і 5 грудня Янукович змовчав.

Які злочини закидають Віктору Януковичу? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Відтак, його звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України; державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.



У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.