Коли оголосять вирок Януковичу: названо дату

Вирок президентові-втікачеві Віктору Януковичу, якого підозрюють у державній зраді, оголосять вранці 24 січня. Відповідне судове слухання відбудеться в Оболонському райсуді Києва.

Про це у соцмережах повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

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"Оболонський райсуд Києва повідомляє, що 24 січня 2019 року о 09:00 в залі № 15 відбудеться проголошення вироку у кримінальному провадженні за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів", – зазначила вона.

Додамо, що Януковича звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України; державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Нагадаємо, Віктор Янукович повинен був сказати останнє слово перед вироком 19 листопада, проте на відеозв'язок з судом так і не вийшов через нібито тяжку травму хребта та коліна, яку отримав під час гри в теніс. Документ, який це засвідчує адвокат президента-втікача Олександр Горошинський надав Оболонському суду. Відтак, суд дав Януковичу ще одну можливість виступити із останнім словом перед судом 5 грудня. Але і 5 грудня Янукович змовчав.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.