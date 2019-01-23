Когда объявят приговор Януковичу: названа дата

Приговор президенту-беглецу Виктору Януковичу, которого подозревают в государственной измене, объявят утром 24 января. Соответствующее судебное слушание состоится в Оболонском райсуде Киева.

Об этом в соцсетях сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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"Оболонский райсуд Киева сообщает, что 24 января 2019 года в 09:00 в зале № 15 состоится провозглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений", – отметила она.

Добавим, что Януковича обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Напомним, Виктор Янукович должен был сказать последнее слово перед приговором 19 ноября, однако на видеосвязь с судом так и не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Документ, удостоверяющий это, адвокат президента-беглеца Александр Горошинский предоставил Оболонскому суду. Следовательно, суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом перед судом 5 декабря. Но и 5 декабря Янукович промолчал.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в России во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина ввести свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет лишения свободы.