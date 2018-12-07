Если Янукович поедет в Израиль, Украина направит обращение о его экстрадиции, – Матиос

Если президент-беглец Виктор Янукович отправится на лечение в Израиль, то Украина направит туда обращение о его выдаче.

Соответствующее заявление сделал заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире радио "НВ".

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Я очень слабо верю в любое перемещение за пределы резервации, где находится экс-президент Украины... Если произойдет такой факт, то мы будем обязаны обратиться к Израилю с просьбой об экстрадиции,

– сказал он.

Ранее 24 канал сообщал, что адвокат Януковича, Александр Горошинский, заявил о серьезной травме четвертого президента Украины, из-за которой его, вероятно, вывезут на лечение в Израиль.

Матиос пояснил, что есть практика международно-правового сотрудничества между Генеральной прокуратурой Украины и Израиля.

"Янукович объявлен в розыск по системе Интерпола, выставлена ​​соответствующая карточка, но Израиль не является участником Интерпола", – добавил он.

Напомним, Виктор Янукович так и не сказал последнее слово перед приговором. На видеосвязь с судом, 19 ноября, он не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Удостоверяющий это документ адвокат президента-беглеца Александр Горошинский предоставил Оболонскому суду. Так, суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом перед судом 5 декабря. Однако и на этот раз он не предстал перед судьями.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.



Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.