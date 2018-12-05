Кремль согласится отпустить Януковича в Израиль только в одном случае, – эксперт

Заявления о болезни Януковича, возможном лечении в Израиле – оттягивание защитой приговора экс-президенту-беглецу. С выездом в Израиль – интересная ситуация. Кремль может отпустить Януковича лишь в одном случае.

Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Читайте также: Возобновит ли Интерпол розыск чиновников-беглецов времен Януковича: версия эксперта

Если приговор Януковичу будет до президентских выборов, то это негативно скажется на перспективах пророссийского кандидата Бойко – признание его экс-руководителя виновным в государственной измене. Не исключено, это команда из Москвы – максимально оттянуть объявление приговора,

– отмечает Леонов.

Во-вторых, по мнению политолога, адвокаты Януковича постоянно пытались превратить судебный процесс в политические декларации и сцены. Сейчас, когда судебный процесс завершается, а Янукович не спешит с последним словом, защита хочет воспользоваться ситуацией, чтобы затем обжаловать приговор в Европейском суде по защите прав человека.

Возможно, говорит Леонов, Янукович надеется, что в результате политических пертурбаций в Украине после выборов свое влияние восстановит его и бывший соратник Юлии Тимошенко Андрей Портнов. В частности, на судебную власть. Процесс затягивают, чтобы потом – после выборов его можно будет тихо "похоронить".

Что касается лечения экс-президента-беглеца в Израиле, по словам эксперта, в таком случае Украина должна направить запрос выдать Януковича. Израиль не выдает только собственных граждан. Поэтому, кто его знает, что сделает Израиль.

Янукович слишком много знает, чтобы Кремль позволил ему уехать в Израиль. И Кремль может отпустить Януковича в одном случае – если экс-президента Украины решат ликвидировать. Чтобы это произошло не на территории РФ. Это предположение, но мы видим, что Россия побила все рекорды глупости – начиная от отравления "Новичком" экс-разведчика РФ Скрипаля в Великобритании – до нападений на украинские катера в международных водах. Поэтому от Москвы можно всего ожидать,

– подчеркнул Александр Леонов.

Напомним, Янукович так и не сказал последнее слово перед приговором. На видеосвязь с судом 19 ноября он не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. Суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом перед судом 5 декабря. Но 5 декабря Янукович не стал выступать. По словам его адвоката, все это из-за серьезной травмы, полученной Януковичем в ноябре. Украинского президента-беглеца Виктора Януковича могут отправить на лечение в Израиль.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.