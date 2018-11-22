Возобновит ли Интерпол розыск чиновников-беглецов времен Януковича: версия эксперта

После назначения нового директора Интерпола – гражданина Южной Кореи, а не россиянина – украинские правоохранители должны подать новые обращения о розыске чиновников-беглецов.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Как замечает политолог, Интерпол не расследует, а организует розыск и задержание преступников. И решение о красных карточках на розыск принимает не директор, а коллегиальный орган. Так же, как решение, или представления не политически мотивированы. Кроме того, замечает Вигиринский, санкции по представлению украинских правоохранителей против бывших регионалов – Андрея Клюева, Александра Януковича, Александра Клименко, Андрея Портнова и других – вводились Интерполом, а затем отменялись на основании решений европейских судов. Потому что суды не находили фактов подтверждений этим обращением. Это говорит о качестве досудебного расследования в Украине.

Если то, что директором Интерпола назначили не гражданина России – победа Украины, как у нас заявляют, то тогда сейчас должны быть новые представления со стороны МВД на чиновников-коррупционеров времен Януковича, бежавших из Украины. Это должно появиться на сайте Интерпола и не исчезать оттуда до 2020 года. Тогда можно говорить о том, что россияне ранее имели влияние на то, что красные карточки против экс-чиновников были сняты Интерполом. Если этого не произойдет, то тогда вопрос к украинских правоохранителей,

– считает Андрей Вигиринский.

При этом эксперт отмечает – большинство чиновников-беглецов находятся в России. Хотя даже те, кого задерживали в других странах – Колобова в Испании (экс-министр финансов – "24"), Каськива в Панаме – в дальнейшем были освобождены из-под стражи. Их не осудили, как того требовали на Майдане. Они заключили сделку со следствием и компенсировали какие-то убытки. Проблема, убежден Вігірінський, не в Интерполе, а в том, что даже когда чиновники-коррупционеры появляются в Украине, у нас их не могут осудить к реальному наказанию.

Напомним, что новым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чен Янг. Главным конкурентом южнокорейца был россиянин Александр Прокопчук, проигравший все три тура голосования.

Что такое Интерпол?

Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.