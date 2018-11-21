"Эта битва выиграна": появилась первая реакция Украины на избрание нового главы Интерпола

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал избрание новым президентом интерпола представителя Южной Кореи Ким Чен Янга.

Об этом глава МВД Украины написал на своей странице в Twitter.

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24 канал писал, что новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) избрали представителя Южной Кореи Ким Чен Янга. За Ким Чен Янга проголосовали 98 членов Генеральной ассамблеи Интерпола, тогда как за его оповнента-россиянина Александра Прокопчука свои голоса отдали всего 64 члена. Глава МВД Украины прокомментировал собитие.

"Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи. Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем. Слава Украине!" – написал он.

Президентом Інтерполу обрано представника Южної Кореї.!!!!!! Кандидатура Росії відхилено. Ця битва виграна. Дякую усім!! Слава Україні! pic.twitter.com/EyW4JQBSgA — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 листопада 2018 р.

Напомним, 5 октября стало известно об исчезновении директора Интерпола Мэн Хунвея. На то время он неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября. Впоследствии появилась информация, что, Хунвэй находится под стражей в Пекине, а через некоторое время китайские власти известили, что происходит следствие по делу о коррупции в отношении президента Интерпола. 7 октября Мэн Хунвэй неожиданно подал заявление об отставке с должности главы организации.

Отметим, россиянин Александр Прокопчук, который также был кандидатом на должность Интерпола, является старшим родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене Игоря Прокопчука. Он также является кадровым сотрудником российской разведки, а во второй половине 1990-х годов занимался шпионажем против США.

Что такое Интерпол?

Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.