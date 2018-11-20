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      В состав Интерпола вошли две страны

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      В состав Интерпола вошли 2 тихоокеанские республики
      В состав Интерпола вошли 2 тихоокеанские республики / Capital.ua

      Во вторник, 20 ноября, новыми членами Интерпола стали тихоокеанские республики Кирибати и Вануату. Соответствующее решение было принято во время 87-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае.

      Об этом сообщает сайт международной организации.

      В то же время заявку Косово на вступление в организацию отклонили. На сегодня в состав Интерпола входят 194 страны.

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      Во время церемонии представители республики получили флаги организации от в. о. президента Ким Чен Янга и генерального секретаря Юргена Стока. Ожидается, что в республиках создадут Национальные центральные бюро Интерпола.

      К слову, ранее стало известно, что Интерпол может возглавить россиянин Александр Прокопчук, который является вице-президентом организации.

      Что такое Интерпол?
      Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не вправе вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

      Теги: Новости политики Интерпол
      Источник: 24 канал
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