"Ця битва виграна": з'явилась перша реакція України на обрання нового голови Інтерполу

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував обрання новим президентом Інтерполу представника Південної Кореї Кім Чен Янга.

Про це голова МВС України написав на своїй сторінці у Twitter.

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24 канал писав, що новим президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) обрали представника Південної Кореї Кім Чен Янга.



За Кім Чен Янга проголосували 98 членів Генеральної асамблеї Інтерполу, тоді ж як за його оповнента-росіянина Олександра Прокопчука свої голоси віддали лише 64 члени. Очільник МВС України прокоментував результати виборів.

Президентом Інтерполу обрано представника Южної Кореї. Кандидатура Росії відхилено. Ця битва виграна. Дякую усім. Слава Україні!

– написав він.

Президентом Інтерполу обрано представника Южної Кореї.!!!!!! Кандидатура Росії відхилено. Ця битва виграна. Дякую усім!! Слава Україні! pic.twitter.com/EyW4JQBSgA — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо про зникнення директора Інтерполу Мен Хунвея. На той час він тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду до Китаю 29 вересня. Згодом з'явилась інформація, що, Хунвей перебуває під вартою в Пекіні, а за деякий час китайська влада сповістила, що відбувається слідство у справі про корупцію щодо президента Інтерполу. 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови організації.



Зазначимо, росіянин Олександр Прокопчук, який також був кандидатом на посаду Інтерполу, є старшим рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука. Він також є кадровим співробітником російської розвідки, а в другій половині 1990-х років займався шпигунством проти США.



Після звістки про те, що головою Інтерполу може стати росіянин, низка країн висловили свої слова критики. А Україна пригрозила вийти зі складу Інтерполу.

Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.