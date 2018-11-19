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      Интерпол может возглавить россиянин: его родной брат представляет Украину в ОБСЕ

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      Российский генерал Александр Прокопчук может стать главой Интерпола, его родной брат – Украинский дипломат
      Российский генерал Александр Прокопчук может стать главой Интерпола, его родной брат – Украинский дипломат / Фото из открытых источников

      Российский кандидат на должность главы Интерпола Александр Прокопчук является родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене – Игоря Прокопчука.

      По данным 24 канала, представитель Украины в ОБСЕ в Вене Игорь Прокопчук является родным братом российского кандидата на пост главы Международной организации уголовной полиции Александра Прокопчука.

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      Так, на официальном сайте Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене о родственных связях дипломата с российским генералом не сказано ничего.

      Однако, в биографии Игоря Прокопчука значится, что в 2011 году он стал работать в ОБСЕ и за три года стал главой контактной группы сотрудничества с азиатскими партнерами.

      Наши источники сообщили, что Игорь Прокопчук не общается со своим российским братом, но так ли так ли это на самом деле – пока неизвестно.

      Інтерпол
      Информация о брате Александра Прокопчука – Игоре на сайте украинского представительства

      В свою очередь, о русском кандидате на должность главы Интерпола высказался нардеп Антон Геращенко. Так, он заявил, что Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки.

      В частности, Геращенко отметил, что во второй половине 1990-х годов Александр Прокопчук занимался шпионажем против США.

      Добавим, что русский генерал-майор Александр Прокопчук последние 2 года занимал пост одного из четырех вице-президентов Интерпола. До этого он с 2006 по 2011 год был заместителем начальника бюро Интерпола в России, а затем возглавил эту организацию в РФ. По информации западных СМИ, он является главным претендентом на эту должность.

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      Среди кандидатов также гражданин Южной Кореи Ким Чен Янг, который сейчас исполняет обязанности президента Интерпола.

      Напомним, 5 октября стало известно об исчезновении директора Интерпола Мэн Хунвея. К тому времени он неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября.

      Впоследствии стало известно, что Хунвэй находится под стражей в Пекине. Китайские власти сообщили, что президент Интерпола находится под следствием по делу о коррупции.

      А 7 октября Мэн Хунвэй неожиданно подал заявление об отставке с должности главы Интерпола.

      Что такое Интерпол?
      Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не вправе вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

      Теги: Новости России Новости Украины Интерпол МИД Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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